Выстрелы у Европарламента: убийство в Брюсселе напугало сотрудников европейских институтов

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 47 0

Работники структур получили множество обращений от перепуганных коллег после произошедшего.

Убийство возле здания ЕП встревожило сотрудников Евросоюза

Фото: © Getty Images/picture alliance / Contributor

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Politico: убийство возле здания ЕП в Брюсселе встревожило сотрудников европейских институтов

Сотрудников европейских институтов встревожило убийство, произошедшее неподалеку от Европарламента в Брюсселе. Человека застрелили на улице Вирц, рядом также находятся Европейский экономический и социальный комитет и Европейский комитет регионов. Об этом пишет Politico.

По словам представителя профсоюза сотрудников европейских институтов Кристиано Себастьяни, после произошедшего они получили множество обращений от напуганных работников.

Следователи рассматривают версию сведения счетов, связанную с организованной преступностью. При этом официального подтверждения этой версии пока нет.

Прокурор Брюсселя Жюльен Муани заявил изданию, что организованная преступность представляет угрозу для европейских институтов, однако произошедшее непосредственно с Европейским союзом не связано.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врача королевской семьи Великобритании Ханну Кейн, по версии обвинения, убил ее супруг Марк. Следствие считает, что мужчина ударил 45-летнюю женщину по голове топором, а затем задушил. Сам Марк утверждал, что в дом пытался проникнуть грабитель, с которым он вступил в драку. Судмедэксперты поставили эту версию под сомнение.

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