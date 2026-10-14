Собянин сообщил о завершении комплексного благоустройства шоссе Энтузиастов

Комплексное благоустройство шоссе Энтузиастов в Москве завершили. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

Работы охватили территорию площадью почти 60 гектаров на протяжении 8,6 километра.

Шоссе Энтузиастов связывает районы Перово, Новогиреево и Ивановское с Соколиной Горой, Лефортово и центральной частью города.

«Сделали территорию около шоссе Энтузиастов более комфортной и современной. Убрали под землю линии электропередачи протяженностью свыше 40 километров. Проложили дополнительную систему водостока. Для оптимизации пешеходных и транспортных потоков на ряде участков изменили геометрию улиц», — рассказал Собянин.

На шоссе обновили свыше 450 тысяч квадратных метров дорожного покрытия и тротуаров. Освещение усилили за счет установки 580 энергосберегающих фонарей и уличных торшеров. Еще 42 опоры контрастного освещения появились у пешеходных переходов, благодаря чему водителям проще заметить людей на проезжей части.

Изменения затронули и общественный транспорт. Вдоль трамвайной линии оборудовали приподнятые посадочные платформы с павильонами. Кроме того, на магистрали предусмотрели два участка выделенных полос для 11 маршрутов наземного транспорта. Они должны сократить время поездок на автобусах и электробусах.

Для отдыха горожан установили более 250 элементов уличной мебели.

«Разместили свыше 250 малых архитектурных форм — скамеек, уличных кресел, качелей, урн. Разбили больше 165 тысяч квадратных метров газона, осенью еще высадим свыше 800 крупномерных деревьев», — добавил Собянин.

Благоустройство также провели в трех скверах возле домов 5, строение 1, 56а, строение 1, и 68 на шоссе Энтузиастов. Там обновили дорожки, установили освещение и скамейки, восстановили газоны. Привели в порядок и дворовую территорию возле домов 94–100.

При этом на магистрали продолжается реконструкция Горбатого, Владимирского и Дангауэровского путепроводов. Проект предусматривает замену балок пролетных строений, устройство нового мостового полотна, переустройство сетей электроснабжения и связи, а также ремонт трамвайных путей.

Ранее 5-tv.ru сообщал об открытии новой школы на 800 учеников в Дмитровском районе Москвы. По словам Сергея Собянина, образовательное учреждение уже начало работу и приняло первых школьников.

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