Без болезней и ожогов: какие прививки сделать и как защитить себя в тропических странах

5-tv.ru: подготовку к путешествию в тропические страны следует начинать заранее

Осенью начинается сезон поездок в страны с теплым морем и экзотической природой. Однако организм туриста сталкивается не только с непривычным климатом, но и с другой микрофлорой, насекомыми и санитарными условиями.

Какие прививки стоит проверить перед путешествием, что нельзя пить и есть, как защититься от комаров и почему даже на пляже важно соблюдать меры предосторожности — в материале 5-tv.ru.

Какие прививки нужны перед поездкой

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Начинать подготовку к путешествию лучше заранее. Роспотребнадзор рекомендует изучить эпидемиологическую обстановку в стране и обратиться к врачу за четыре-восемь недель до поездки. Специалист сможет оценить маршрут, состояние здоровья и определить, нужна ли дополнительная вакцинация.

Универсального списка прививок для всех туристов не существует. Набор зависит от страны, конкретного маршрута, длительности путешествия и условий пребывания.

Перед поездкой стоит проверить, актуальны ли плановые прививки, в том числе против кори, дифтерии, коклюша и столбняка.

Для путешествий в некоторые тропические регионы врач может рекомендовать вакцинацию против гепатита А и В, брюшного тифа, японского энцефалита или бешенства.

Всемирная организация здравоохранения также относит эти инфекции к тем, профилактику которых в зависимости от обстоятельств путешествия следует обсуждать со специалистом.

При сложном маршруте с пересадками важно проверять требования не только конечной страны, но и стран транзита.

Вьетнам: осторожнее с водой, едой и комарами

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Для Вьетнама путешественникам стоит пройти вакцинацию против гепатита А и рассмотреть защиту от брюшного тифа. Для продолжительных поездок или путешествий в сельскую местность может обсуждаться вакцинация против японского энцефалита.

Риск малярии зависит от конкретного маршрута. В городах Ханой, Хошимин, Дананг, Нячанг и некоторых других популярных направлениях передачи малярии нет, тогда как в отдельных сельских районах риск сохраняется.

Поэтому необходимость лекарственной профилактики определяется не по стране в целом, а по месту пребывания.

При этом комаров нельзя игнорировать даже там, где малярия туристу не угрожает. Они могут переносить другие инфекции, включая денге.

Таиланд: опасность может скрываться не только в еде

www.globallookpress.com/ Otto Stadler

Для Таиланда туристам также рекомендуется пройти вакцинацию против гепатита А. Японский энцефалит рассматривается прежде всего для длительных поездок и путешествий с повышенным риском контакта с комарами, например в сельской местности.

В стране также сохраняется риск денге и других инфекций, которые переносят насекомые. Поэтому одного крема от солнца для поездки недостаточно: в чемодане пригодится и репеллент.

Кроме того, в Таиланде сейчас отмечается повышенный риск лептоспироза, особенно после наводнений и сильных дождей. Туристам рекомендуют не купаться и не ходить по потенциально загрязненной пресной воде, а порезы и ссадины защищать водонепроницаемой повязкой.

Бали: райский отдых не отменяет осторожность

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Для Индонезии путешественникам может понадобится вакцинация против гепатита А. В зависимости от маршрута и продолжительности поездки врач может предложить вакцинацию против гепатита В или японского энцефалита.

Есть и важная особенность Бали: в августе 2026 года сообщалось о случаях заражения вирусом Зика у вернувшихся путешественников. Туристам рекомендуется особенно тщательно защищаться от укусов комаров.

При этом в курортных районах Бали, включая Убуд, и в большинстве популярных курортных зон острова малярия не передается. Но ситуация меняется, если турист отправляется дальше по Индонезии.

Также туристам не стоит приближаться к незнакомым животным слишком близко из-за бешенства. На Бали и в других районах Индонезии встречаются зараженные животные. Укус или даже царапина требуют немедленного обращения за медицинской помощью.

Индия: особое внимание воде и пище

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Перед перелетом в Индию путешественникам также рекомендуют вакцинацию против гепатита А. Вакцинацию против гепатита Встоит обсудить с врачом, если раньше она не проводилась. Для некоторых маршрутов может потребоваться профилактика японского энцефалита.

Отдельно необходимо оценить риск малярии. Он существует в разных регионах Индии, поэтому решение о лекарственной профилактике зависит от конкретного маршрута и высоты над уровнем моря.

В стране также встречаются инфекции, которые переносят комары, включая денге и вирус Зика. Поэтому защита от укусов остается актуальной даже для тех, кто не нуждается в противомалярийных препаратах.

Главное правило тропического отпуска: только безопасная вода

Именно кишечные инфекции часто становятся причиной проблем со здоровьем во время путешествий. Роспотребнадзор рекомендует не пить воду из-под крана и открытых источников, а для питья, чистки зубов и мытья фруктов использовать бутилированную воду из запечатанной тары.

Есть несколько простых правил:

не пейте воду из-под крана, даже если она выглядит чистой;

для чистки зубов также используйте безопасную воду;

откажитесь от льда, если не знаете, из какой воды он сделан;

мойте овощи и фрукты бутилированной или кипяченой водой;

по возможности очищайте фрукты от кожуры самостоятельно;

не ешьте сырые и полусырые продукты;

мясо, рыба и морепродукты должны быть хорошо приготовлены;

осторожнее относитесь к салатам и блюдам с майонезом;

мойте руки перед едой и после туалета.

Особенно осторожно стоит относиться к уличной еде. Сам по себе факт, что блюдо приготовлено на рынке или небольшом лотке, не означает, что человек обязательно заболеет. Однако оценить соблюдение санитарных требований там значительно сложнее, поэтому Роспотребнадзор рекомендует выбирать пищу, в качестве которой путешественник уверен.

Почему лед в напитке тоже может стать проблемой

www.globallookpress.com/ Creativ Studio Heinemann

В жару особенно хочется заказать холодный напиток со льдом. Но если лед сделан из небезопасной воды, он фактически становится еще одним способом употребить ее внутрь.

Поэтому при сомнениях лучше попросить напиток без льда.

То же относится к воде, которой в заведении моют продукты или используют для приготовления напитков.

Комары: репеллент нужен не только вечером

www.globallookpress.com/ J. Fieber

В тропических странах насекомые могут переносить денге, малярию, Зика и другие инфекции. Причем универсальной прививки от всех этих заболеваний нет, поэтому важную роль играет именно защита от укусов.

Специалисты рекомендуют:

наносить репеллент на открытые участки кожи по инструкции;

носить одежду, закрывающую руки и ноги;

использовать кондиционируемые или оборудованные сетками помещения;

при необходимости спать под москитной сеткой.

Роспотребнадзор также советует использовать репелленты, а вечером отдавать предпочтение одежде с длинными рукавами и брюкам.

Обезьяны и собаки опасны

www.globallookpress.com/ Michael Weber

В туристических районах Бали, Таиланда и Индии встречаются обезьяны, собаки и кошки. Желание покормить животное или сфотографироваться с ним может закончиться укусом или царапиной.

Не стоит специально приближаться к незнакомым животным, гладить их или пытаться забрать у них еду.

Если укус или царапина все же появились, Роспотребнадзор рекомендует сразу промыть повреждение водой с мылом, обработать антисептиком и как можно быстрее обратиться к врачу.

Это особенно важно из-за риска бешенства: после появления симптомов заболевание практически всегда заканчивается летальным исходом, поэтому медицинская помощь необходима до развития симптомов.

Как не обгореть и не перегреться

www.globallookpress.com/ Gavriel Jecan

В тропиках опасность представляет не только инфекция. Непривычное для российких туристов тропическое солнце может оказаться слишком агрессивными.

Нужно пользоваться солнцезащитным средством, носить головной убор и легкую одежду, а в самые жаркие часы по возможности уходить в тень. Рекомендуется также пить достаточно жидкости и ограничивать физическую активность во время сильной жары.

Не стоит ждать, пока кожа начнет краснеть: солнечный ожог означает, что воздействие ультрафиолета уже оказалось чрезмерным.

На пляже особенно легко забыть о защите: вода и светлый песок отражают солнечное излучение, а прохладный ветер создает ложное ощущение, что кожа не нагревается.

Что положить в дорожную аптечку

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Роспотребнадзор рекомендует собрать аптечку заранее. В ней могут пригодиться препараты и средства, необходимые конкретному человеку, а также:

средства для регидратации при расстройстве желудка;

обезболивающие и жаропонижающие препараты;

антисептик и перевязочные материалы;

антигистаминные препараты;

репеллент;

средство для снятия зуда и воспаления после укусов.

Если человек постоянно принимает лекарства, их стоит взять с запасом на случай задержки рейса или изменения планов. ВОЗ также рекомендует иметь при себе необходимые медицинские документы и сведения о прививках.

Что делать, если стало плохо в отпуске

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Высокая температура, сильная диарея, многократная рвота, сыпь или выраженное ухудшение самочувствия — повод обратиться за медицинской помощью, а не пытаться несколько дней лечиться самостоятельно. Роспотребнадзор рекомендует заранее узнать, как связаться со страховой компанией и медицинской организацией по месту пребывания.

После возвращения также не стоит забывать о путешествии. Если заболевание проявилось уже дома, врачу необходимо рассказать, в какой стране вы были, когда вернулись и какие симптомы появились. ВОЗ рекомендует обращаться за медицинской помощью при лихорадке, продолжительной диарее, рвоте и других необычных симптомах после путешествия.

Роспотребнадзор отдельно рекомендует сообщать врачу о пребывании в тропиках при любом заболевании в течение трех лет после возвращения.

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