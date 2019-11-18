Технологии жизни: врачи-урологи спасли пациента с диагнозом «рак предстательной железы»

Врачи приводят печальную статистику: рак простаты является самым часто встречающимся онкологическим заболеванием у мужчин в России. Как диагностировать злокачественное новообразование на ранней стадии и как лечить? — обсуждали на конференции по онкоурологии.

И теорию демонстрировали на практике — в Геленжике провели уникальную операцию, за которой в режиме телемоста наблюдали врачи в Петербурге.

И главное, эти сложные операции проводят бесплатно — в рамках выделенных квот ОМС. Роман Ишмухаметов продолжит.

Для Олега Валентиновича это был рутинный поход к врачу. Тем оглушительнее прозвучал диагноз «рак предстательной железы».

«Стресс. Когда диагноз поставили — это было третье сентября. Совместно с семьей пережили. Но постепенно, когда проходил все этапы, привыкание с диагнозом происходит чисто психологическое», — рассказывает пациент ММЦ «СОГАЗ» в Геленджике Олег Петров.

От различных видов урологических заболеваний страдает каждый третий представитель сильной половины человечества. Как выявить болезнь на ранней стадии? И как эффективнее лечить? Эти жизненно важные вопросы — в центре внимания врачей, которые приехали на конференцию, организованную группой клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА». Телемост связывает Геленджик и Санкт-Петербург. Лучшие российские урологи делятся опытом. Оптимальным решением для излечения пациентов во всем мире считается хирургическая операция. Ее проводят и Олегу Валентиновичу.

Всего два маленьких прокола, не больше сантиметра. Малоинвазивная операции — щадящая для пациента. Хирурги в специальных 3D-очках, они позволяют объемно видеть органы и ткани.

В этих оборудованных по последнему слову техники палатах пациенты всего за пару часов восстанавливаются и приходят в себя после операций.

Здесь же после наркоза проснется и Олег Валентинович. Врачи настроены оптимистично. Операция прошла успешно. Через несколько дней выписка.

«Сильно качество его жизни не ухудшится, думаю, мы избавили его от страшного заболевания. У этого пациента первая стадия диагностирована вовремя. И еще раз повторяю качество, по всей видимости, дай бог, чтобы это качество жизни сохранилось!» — говорит доктор медицинских наук, руководитель городского центра эндоскопической урологии и новых технологий Санкт-Петербурга, главный врач Санкт-Петербургской ГБУЗ «Клиническая больница Святителя Луки» Сергей Попов.

Эта операция, как и другие, была проведена бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. Каждый житель России может получить направление на подобную операцию и обратиться в клинику «СОГАЗ» в Геленджике за помощью, в рамках выделенных квот ОМС.

«Пациенту нет необходимости ехать к себе домой, откуда он приехал, собирать документы. Мы можем это делать все в рамках этих стен. Достаточно иметь на руках паспорт, полис действующий и пациент спокойно может получить весь формат помощи», — объясняет врач-уролог клиники СОГАЗ Геленджик Виталий Полегенький.

Чем раньше поставлен диагноз — тем успешнее будет лечение. Но по статистике большинство пациентов обращается к врачам уже слишком поздно. Совет урологов — быть особенно внимательным к своему здоровью мужчинам старше пятидесяти. Хотя бы раз в год посещать врача, сдавать кровь на ПСА — специальный опухолевый маркер. Обращение к урологу может выявить и другие заболевания в организме.

«Урологические проблемы, эректильная дисфункция — часто возникает на фоне других нарушений работы организма, таких как диабет, эндокринные, неврологические и кардиологические заболевания», — говорит кандидат медицинских наук, заведующий отделением урологии городского центра эндоскопической урологии и новых технологий Санкт-Петербурга Игорь Орлов.

Работодатели сегодня заинтересованы в том, чтобы их сотрудники были здоровы. Многие компании специально приглашают врачей клиник «СОГАЗ» для проведения профилактических осмотров и специальных онкоскринингов.

«Все эти меры позволяют работодателю заботиться о своих работниках. Вовремя выявлять заболевания. А нам, врачам, надежно лечить пациентов при своевременно выявленной проблеме», — поясняет доктор медицинских наук, онкоуролог Медицинского центра «СОГАЗ» в Санкт-Петербурге Игорь Костюк.

Предотвратить болезнь — всегда легче и дешевле, чем лечить ее потом. Об это призывают помнить врачи. К доктору на профилактический осмотр можно отравится хоть сегодня, тем более во всем мире — ноябрь — это месяц борьбы с заболеваниями, характерными для мужчин.