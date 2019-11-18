Кто стал дебютанткой бала Таtlеr в 2019 году

Подготовка к девятому балу Tatler в самом разгаре. Вечером 18 ноября пройдет светский дебют тринадцати наследниц достойных и влиятельных семей России. Девушки выйдут на паркет Дома Пашкова в нарядах из последних коллекций модных дизайнеров и продемонстрируют грацию и изящество, вальсируя вместе со своими партнерами.

Долгое время имена тринадцати дебютанток, готовящихся к светскому рауту, Tatler держал в секрете, однако накануне долгожданного события журнал рассказал, кто из молодых девушек удостоился чести блеснуть роскошными платьями на балу.

Дарья Дронова

Одной из юных девушек, которые будут кружиться в вальсе на паркете Дома Пашкова, станет 17-летняя Дарья Дронова. Внучка двукратного олимпийского чемпиона по хоккею, лучшего хоккеиста СССР Валерия Харламова заявит о себе как о начинающем дизайнере. В ее планах — основать собственную компанию в этой сфере, которая поможет сделать окружающий мир комфортнее для людей.

Арина Меладзе

Instagram @meladzearina

Одной из самых знаменитых дебютанток бала Tatler в 2019 году станет 16-летняя Ариадна Меладзе. Дочь певца и продюсера Валерия Меладзе и декоратора Ирины Меладзе уже прославилась, благодаря социальным сетям, однако светский выход — это уже совсем другой уровень.

Елизавета Яковлева

Совсем юная, 15-летняя Елизавета Яковлева также поравняется красотой и грацией с другими дебютантками была Tatler. Внучка народного артиста СССР Юрия Яковлева, правнучка Аркадия Райкина вместе с другими светскими модницами проявит мастерство, танцуя вальс и полонез.

Кристина Касаева

Свой безупречный вкус и чувство стиля продемонстрирует и 16-летняя Кристина Исаева. Дочь президента группы компаний «Меркурий» Игоря Кесаева, занимающего 35-е место в списке Forbes, и президента Stella Art Foundation Стеллы Кесаевой очарует гостей вечера своим великолепием и нежностью.

Анастасия Черномырдина

Instagram @pufnatik21

Одной из самых взрослых дебютанток бала Tatler станет внучка бывшего премьер-министра Виктора Черномырдина. 21-летняя Анастасия учится на третьем курсе философского факультета МГУ по программе «Прагматика и менеджмент культуры» и параллельно на четвертом курсе Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.

Девушка мечтает открыть собственный культурный центр и стать главным куратором выставок в Музее русского импрессионизма.

Мария Бордовских

Звездное будущее представители шоу-бизнеса предрекают следующей дебютантке бала — 20-летней Марии Бордовской. Дочь телеведущей и журналистки Юлии Бордовских и банкира Ивана Бронова уже зарекомендовала себя как успешная талантливая леди и не планирует уступать своим знаменитым родителям.

Анна Юнусова

Instagram @annayuni__

Своей красотой и изяществом на паркете в дома Пашкова блеснет также 16-летняя Анна Юнусова. Сестра рэпера Тимати и дочь партнера швейцарской финансовой компании Stratus Handel & Finanz AG Ильдара Юнусова предпочитает не распространяться о своих планах на будущее, однако не скрывает, что к светскому выходу старается подготовиться основательно.

Валерия Евсеева

В прошлом фигуристка, а сейчас одна из самых красивых столичных барышень — 17-летняя Валерия Евсеева — вместе с другими дебютантками тщательно готовится к мероприятию. Дочь председателя правления «Ингеокома» Дмитрия Евсеева примеряет наряды и учится вальсировать и танцевать мазурку и полонез.

Василиса Михайлова

20-летняя внучка двукратного олимпийского чемпиона, капитана сборной СССР по хоккею Бориса Михайлова Василиса уже очаровала несколько тысяч пользователей в социальных сетях. Следующий этап — свести с ума публику на бале Tatler.

Катерина Боярская

Instagram @boyarskaya.katerina

Внучка народного артиста Михаила Боярского, дочь первого заместителя председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергея Боярского прославилась задолго до подготовки к балу. Девушка уже даже побывала на красной дорожке, а теперь планирует произвести впечатление на публику в доме Пашкова.

Наталья Горбунова

19-летняя Наталья Горбунова приедет на бал из Германии. Дочь основателя Московского кредитного банка и благотворительного фонда «Арифметика добра», миллиардера Романа Авдеева и преподавателя Финансового университета при Правительстве РФ Елены Авдеевой закончила обучение в одном из самых элитных пансионатов Европы и теперь планирует покорить светский мир.

Александра Гинер

Внучка президента ЦСКА, главы Финансового комитета Российского футбольного союза Евгения Гинера, а также дочь бывшего совладельца футбольного клуба ЦСКА Вадима Гинера явно пошла не по стопам своих предков. 19-летняя Александра — солистка группы COSMOS Girls, в которой выступала вместе с дочерью Григория Лепса.

Екатерина Артемьева

У 19-летней внучки композитора Эдуарда Артемьева, казалось бы, уже в крови чувство ритма и музыкальные способности. Дочь владельца лейбла Electroshock Records Артемия Артемьева Екатерина учится на четвертом курсе вокального отделения училища при Московской консерватории и уже демонстрирует первые успехи на этом поприще.

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