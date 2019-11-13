«Спасибо за огроменные бедра»: Тодоренко поблагодарили за фото в красном платье

Телеведущая Регина Тодоренко опубликовала на своей странице в Instagram пост, посвященный получению награды «Женщина года», по версии по версии Glamour. Подписчики решили, что платье на церемонию она выбрала не самое удачное.

«Быть женщиной года — это такая большая ответственность! Как будто бы в своем лице ты представляешь сразу всех женщин страны!» — начала Тодоренко свой пост.

Она выразила благодарность за оказанную честь, а также сообщила о намерении «перепрыгнуть саму себя» в следующем году. В заключение телеведущая написала, что красное платье для церемонии награждения ей привезли из Лондона.

Instagram @reginatodorenko

Подписчики Тодоренко считают, что наряд ее полнит. В комментариях есть высказывания, что он исказил фигуру Регины. Кто-то заподозрил телеведущую во второй беременности.

«Платье странное… Скрыло всю фигуру, укоротило рост…»

«Спасибо за огроменные бедра, которые сделало это платье»;

«Поздравляю! Цвет платья красивый, но оно же полнит… Извините, конечно»;

«За вторым малышом, кажется, собираются», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Регину Тодоренко заподозрили в беременности из-за фото с округлившимся животом.