  1. Пятый канал
  4. «Спасибо за огроменные бедра»: Тодоренко поблагодарили за фото в красном платье

«Спасибо за огроменные бедра»: Тодоренко поблагодарили за фото в красном платье

, 21:42 | Игорь Рязов Фото 86

Подписчики «Женщины года», по версии Glamour, сочли ее наряд для церемонии награждения неудачным. В комментариях пишут, что платье полнит, и снова подозревают телеведущую в беременности.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко опубликовала на своей странице в Instagram пост, посвященный получению награды «Женщина года», по версии по версии Glamour. Подписчики решили, что платье на церемонию она выбрала не самое удачное.

«Быть женщиной года — это такая большая ответственность! Как будто бы в своем лице ты представляешь сразу всех женщин страны!» — начала Тодоренко свой пост.

Она выразила благодарность за оказанную честь, а также сообщила о намерении «перепрыгнуть саму себя» в следующем году. В заключение телеведущая написала, что красное платье для церемонии награждения ей привезли из Лондона.

Instagram @reginatodorenko

Подписчики Тодоренко считают, что наряд ее полнит. В комментариях есть высказывания, что он исказил фигуру Регины. Кто-то заподозрил телеведущую во второй беременности.

«Платье странное… Скрыло всю фигуру, укоротило рост…»

«Спасибо за огроменные бедра, которые сделало это платье»;

«Поздравляю! Цвет платья красивый, но оно же полнит… Извините, конечно»;

«За вторым малышом, кажется, собираются», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Регину Тодоренко заподозрили в беременности из-за фото с округлившимся животом.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.20
0.35 70.67
0.25
Как умерли в прошлой жизни представители разных знаков зодиака

Последние новости

22:49
В Петербурге раскрыто убийство женщины, совершенное девять лет назад
22:35
«Поп — фантастик!» Шпица блестнула формами на премии «Женщина года»
22:21
Власти Украины пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
22:06
Джанабаева рассказала о ревности к Меладзе
21:54
«Никакой она не была хищницей»: знакомые рассказали об убитой студентке СПбГУ
21:42
«Спасибо за огроменные бедра»: Тодоренко поблагодарили за фото в красном платье

Сейчас читают

Как умерли в прошлой жизни представители разных знаков зодиака
Гороскоп на 13 ноября: молчание — золото, а информация — бриллиант
Любовь и драма доцента СПбГУ: Почему девушки предпочитают пожилых мужчин

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев