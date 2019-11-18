Фото: Маргарита Паша показала финальное платье для конкурса «Мисс Мира»

Маргарита Паша показала подписчикам главное платье для конкурса «Мисс Мира 2019». Роскошное алое платье в пол станет визитной карточкой харьковчанки, пишет Politeka.

14 ноября в ресторанном комплексе QUEEN состоялся пресс-коктейль «Мисс Украина — 2019», на котором Паша показала образы для дефиле на международном конкурсе «Мисс Мира». В качестве главного наряда украинка выбрала великолепное красное платье, которое подчеркивало ее фигуру. Шлейф обшит переливающейся тканью и напоминает лепестки роз.

Instagram @margoritapasha

Пикантный разрез от самой талии не дает оторвать глаз от стройных ног Маргариты. Помимо своей визитной карточки, в Лондон девушка привезет около 20 необыкновенных нарядов. Богатый гардероб победительница «Мисс Украина — 2019» должна будет продемонстрировать в течение трех конкурсных дней.

Паша настроена решительно и намерена затмить конкуренток и жюри своей красотой. Маргарита говорит, что у нее есть все шансы на победу и без короны она не покинет Лондон.

«В Лондон я лечу исключительно за короной „Мисс Мира“. Партнеры нашего конкурса настолько хорошо меня подготовили и вложили столько сил, внимания и своей работы, что просто не имею морального права их подвести. Я сделаю все, чтобы вернуться на Украину с победой», — призналась украинка.

После триумфальной победы на родине, 24-летнюю Маргариту Паша ждет следующий этап — конкурс «Мисс Мира», который пройдет 14 декабря в Лондоне.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мисс Украина-2019 неожиданно ответила на вопрос «чей Крым».