«Я сразу в него влюбился»: Сукачев о знакомстве с творчеством Шнурова

Рок-музыкант, поэт и композитор Гарик Сукачев в интервью «Известиям» рассказал, как прошло его знакомство с творчеством Сергея Шнурова. Лидер группы «Постскриптум» признался, что, посетив концерт музыкального коллектива «Ленинград», был сначала ошарашен. Впечатления после того дня Сукачев помнит до сих пор.

«Мы пришли на концерт, и я совершенно обалдел. Сережа тогда играл на контрабасе — скромный, лысый, худощавый парень с небольшими усиками. Мы тут же подружились. Сережка мне подарил кассету с альбомом „Мат без электричества“, и я ее до дыр заслушал со своей женой», — поделился музыкант.

По словам Гарика Сукачева, после знакомства с Сергеем Шнуровым в его душе родились новые ощущения. Появилась мотивация заниматься музыкой, и возможность воспринимать творчество по-новому.

«Я сразу в него влюбился», — заключил Сукачев, говоря о Шнурове.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гарик Сукачев впервые показал публике жену.