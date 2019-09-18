Гарик Сукачев впервые показал публике свою жену, с которой прожил вместе 35 лет. В своем аккаунте в Instagram музыкант опубликовал фотографию, на которой пара стоит обнявшись на фоне гор.

«15 сентября отметили 35 лет супружества — лучше выложить поздно, чем никогда», — подписал снимок Сукачев.

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Поклонники звезды российского рока дружно отмечают в комментариях, что супруги удивительно похожи друг на друга.

«Так вот она какая, эта героическая женщина!»

«Отлично, что настоящая, не кукла гламурная»;

«Как брат и сестра. Счастья вам!»

«Эволюция от „Ты мне не купила пиво, Леля!“ до „Напои меня водой твоей любви…“ Многая лета вашей семье»;

«Когда вижу такие фотографии, думаю правильно люди жизнь живут»;

«Как-то в ночь 2010-го, вы пели у Горевого под гитару, которую мы выпросили у соседей, вы пели „Ольгу“… Я тогда поняла, что вы до последнего и вопреки будете вместе», — пишут фанаты.

Instagram @igorsukachev

Известно, что своей жене Гарик Сукачев посвятил песню «Ольга» — «Вей, бей проруха-судьба…». В одном из интервью 2017 года музыкант рассказал, что познакомился с будущей супругой, когда ей было 14 лет, а ему 16. Восемь лет они дружили, пока родственники не подсказали, что пора пожениться.

«Для меня жена — это, как солнце, воздух, вода, хлеб, — явление естественное и необходимое. Вот вы когда-нибудь думали, взойдет завтра солнце или нет? Я никогда не думаю о любви. Это так же, как сытый человек никогда не думает о пище», — цитирует Сукачева интернет-портал Song-story.ru.

У пары двое детей: 34-летний сын Александр, актер и режиссер, и 14-летняя дочь Анастасия.

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