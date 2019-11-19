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Прибывших в Россию из Ирака детей направили на обследование

, 7:10 Эфирная новость 37

Уже вечером малышей передадут родственникам, чтобы они могли уехать на родину своих родителей.

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Фото, видео: ТАСС / Антон Новодержкин, 5-tv.ru

Спецборт МЧС несколько часов назад доставил из Багдада в Москву 32 российских ребенка. Это дети, чьи родители состояли в запрещенных террористических группировках: они приехали в Ирак и Сирию, чтобы участвовать в боевых действиях. При этом, несовершеннолетних, как правило, содержали в тюрьмах и приютах. А ведь некоторым из детей нет даже пяти лет.

«Врачи Минздрава, Центроспаса оказывали необходимую медицинскую помощь. Осматривали, кормили, поили и практически на руках всю дорогу держали их. Тем самым отдавая им частичку тепла, душу вкладывали, чтобы доставить детей сюда», — рассказывает директор Департамента гражданской обороны и защиты населения, генерал-лейтенант Олег Мануйло.

Всех детей доставили в Национальный медицинский исследовательский Центр здоровья, где им предстоит пройти комплексное обследование.

И уже этим вечером их передадут родственникам. Малыши отправятся на родину своих родителей — в Чечню, Ингушетию, Краснодар и Дагестан. Всего же с 2017-го года, благодаря работе комиссии по оказанию содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий, из Ирака вывезли 122 ребенка.

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