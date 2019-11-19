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Крупнейшую в России нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье — видео

, 9:06 | Игорь Рязов Видео 75

«Фермеры» могли производить полторы тонны синтетических наркотиков в месяц. Полицейские изъяли более ста килограммов запрещенных веществ.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко, МВД РФ

Сотрудники МВД России ликвидировали крупнейшую в стране нарколабораторию. О подробностях дела сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Нарколаборатория располагалась в Серпуховском районе Подмосковья на территории бывшего фермерского хозяйства площадью около четырех гектаров. Полицейские застали «фермеров» за работой, идущей полным ходом.

В двух помещениях нашли несколько химических реакторов стоимостью до полумиллиона рублей. С помощью них злоумышленники получали кристаллы «синтетики», которые затем расфасовывали по пакетам. За месяц в лаборатории могло производится до полутора тонн наркотиков.

Также полицейские обнаружили склад с химическими реактивами. Оттуда изъяли более 100 килограммов наркотиков в кристаллической форме, еще полторы тонны в жидком состоянии, четыре тонны химических реактивов, а также различное оборудование.

Возбуждено уголовное дело в связи с производством и сбытом наркотиков в особо крупном размере. На месте задержали трех граждан Украины: двоих подозревают в том, что они были химиками-технологами, третьего — в работе курьером-закладчиком. Через несколько часов был задержан предполагаемый организатор лаборатории. Всех четверых уже арестовали по решению суда.

Наркотики продавались через интернет-магазин в теневом сегменте сети. Там можно было приобрести не только готовый продукт, но и ингредиенты для производства запрещенных веществ. Поставки были налажены в Сибирь, на Дальний Восток, в Татарстан, Бурятию и ряд других регионов.

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