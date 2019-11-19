СК возбудил уголовное дело после гибели двух человек в яме с кипятком

Управление Следственного комитета по Пензенской области возбудило уголовное дело после гибели двух человек в яме с кипятком. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как ранее писал 5-tv.ru, утром на стоянке возле магазина на улице Аустрина в Пензе минивен LADA Largus провалился под асфальт. Под ним в этом месте пролегают тепловые сети. Как уточняет районное УГИБДД яма шириною в несколько метров образовалась из-за размыва грунта водой.

Дело возбуждено по признакам причинения смерти по неосторожности. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал, что полицейский на большой скорости насмерть сбил пенсионерку на Урале.