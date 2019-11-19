Видео с места падения машины с людьми в яму с кипятком, два человека погибли

Автомобиль с пассажирами провалился под асфальт в Пензе. Как уточняет областное управление МЧС, трагедия произошла утром на улице Аустрина, напротив стоянки возле магазина. Два человека погибли. Минивен LADA Largus рухнул в яму с кипятком. Как объясняют очевидцы, там пролегают тепловые сети.

Спасатели извлекают жертв из выбоины с помощью крана. Провал шириною в несколько метров огорожен. На месте работают сотрудники МЧС, медики и полицейские. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Видео: Вконтакте @Алексей Пугачев

Ранее 5-tv.ru писал, что момент смертельного наезда полицейским на пенсионерку в Свердловской области попал на видео. Авария произошла утром 18 ноября в городе Кушва.