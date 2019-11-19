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Видео с места падения машины с людьми в яму с кипятком, два человека погибли

, 11:58 | Валентин Черников Видео 508

На парковке у магазина, который расположен на улице Аустрина в Пензе, автомобиль полностью провалился под землю.

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Фото, видео: МЧС, 5-tv.ru

Автомобиль с пассажирами провалился под асфальт в Пензе. Как уточняет областное управление МЧС, трагедия произошла утром на улице Аустрина, напротив стоянки возле магазина. Два человека погибли. Минивен LADA Largus рухнул в яму с кипятком. Как объясняют очевидцы, там пролегают тепловые сети.

Спасатели извлекают жертв из выбоины с помощью крана. Провал шириною в несколько метров огорожен. На месте работают сотрудники МЧС, медики и полицейские. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Видео: Вконтакте @Алексей Пугачев

Ранее 5-tv.ru писал, что момент смертельного наезда полицейским на пенсионерку в Свердловской области попал на видео. Авария произошла утром 18 ноября в городе Кушва.

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