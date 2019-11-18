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  4. Полицейский на большой скорости насмерть сбил пенсионерку на Урале

Полицейский на большой скорости насмерть сбил пенсионерку на Урале

, 12:57 | Игорь Рязов 82

Очевидцы рассказали, что от удара у пожилой женщины расстегнулась и порвалась верхняя одежда, а также слетела обувь и головной убор.

Фото: ТАСС / Сергей Мальгавко

Пенсионерка погибла в результате ДТП с автомобилем, которым управлял 40-летний Максим Иванцов — замначальника полиции по охране общественного порядка ОМВД города Кушва в Свердловской области. Об этом сообщает URA.RU.

По информации издания, погибшая 62-летняя женщина переходила дорогу рядом с перекрестком улиц Майданова и Красноармейской. Иванцов ехал по одной из улиц на легковом автомобиле Kia Stinger. Очевидцы полагают, что он двигался на большой скорости.

«О том, с какой скоростью ехал водитель, говорит то, что с женщины при ударе слетела обувь, головной убор, а верхняя одежда оказалась расстегнута и порвана», — сказал один из них изданию.

В пресс-службе главка МВД по области подтвердили факт ДТП. Там сообщили, что подполковник сбил пенсионерку по пути на работу на личном автомобиле. По сообщению полиции, женщина переходила дорогу в неположенном месте на неосвещенном участке. В крови Иванцова алкоголя не обнаружили. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом ДТП с полицейским — в Якутии сбили сотрудника ГИБДД, который пытался остановить массовое движение автомобилей по неоткрытой ледовой переправе.

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