Появилось видео избиения капитана ФСБ в центре Москвы

Появилось видео избиения капитана Центра спецназначения ФСБ. Запись с камер видеонаблюдения в столичном баре оказалась в распоряжении 5-tv.ru.

Ночью 17 ноября в питейном заведении на Пречистенской набережной произошла драка с участием силовика. Как видно из записи, офицер несколько минут на повышенных тонах беседует с другим посетителем бара. Оба предположительно пьяны. Оппоненты выясняют отношения, стоя вплотную друг к другу.

В разгар спора один бодает другого, провоцируя на потасовку. Тот срывается с места. В перепалку тут же включаются несколько стоящих рядом мужчин. Работники бара несколько раз просят дерущихся выйти на улицу.

В результате спорщики оказываются на крыльце. Там один из дебоширов проводит серию ударов в голову капитана. Последний падает навзничь без сознания. Участники конфликта обступают его и пытаются привести в чувства, но сделать это не удается.

Ранее 5-tv.ru писал, что избитого сотрудника ФСБ доставили в госпиталь для сотрудников ведомства. Он находится в отделении нейрохирургии с закрытой черепно-мозговой травмой. У пострадавшего отек мозга и внутримозговое кровоизлияние.