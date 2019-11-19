  1. Пятый канал
  4. Появилось видео избиения капитана ФСБ в центре Москвы

Появилось видео избиения капитана ФСБ в центре Москвы

, 15:33 | Валентин Черников Видео 103

После драки офицера ЦСН госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com © CHROMORANGE / Bilderbox, 5-tv.ru

Появилось видео избиения капитана Центра спецназначения ФСБ. Запись с камер видеонаблюдения в столичном баре оказалась в распоряжении 5-tv.ru.

Ночью 17 ноября в питейном заведении на Пречистенской набережной произошла драка с участием силовика. Как видно из записи, офицер несколько минут на повышенных тонах беседует с другим посетителем бара. Оба предположительно пьяны. Оппоненты выясняют отношения, стоя вплотную друг к другу.

В разгар спора один бодает другого, провоцируя на потасовку. Тот срывается с места. В перепалку тут же включаются несколько стоящих рядом мужчин. Работники бара несколько раз просят дерущихся выйти на улицу.

В результате спорщики оказываются на крыльце. Там один из дебоширов проводит серию ударов в голову капитана. Последний падает навзничь без сознания. Участники конфликта обступают его и пытаются привести в чувства, но сделать это не удается.

Ранее 5-tv.ru писал, что избитого сотрудника ФСБ доставили в госпиталь для сотрудников ведомства. Он находится в отделении нейрохирургии с закрытой черепно-мозговой травмой. У пострадавшего отек мозга и внутримозговое кровоизлияние.

Читайте также

Капитана ФСБ избили в центре Москвы

Видео из колледжа, где в результате стрельбы студента погибли два человека
+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.77
0.02 70.63
0.10
Гороскоп на 19 ноября: ваша сила — это ваша любовь!

Последние новости

16:06
Боевика ИГ* посчитали беженцем в Европе
16:01
Минобороны РФ ответило на заявление МИД Турции о «невыполнении обещаний» по Сирии
15:58
Отец Тимати отказался финансово помогать младшей сестре рэпера
15:40
В РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
15:33
Появилось видео избиения капитана ФСБ в центре Москвы
15:26
Конкурс «Учитель будущего» стартовал в России

Сейчас читают

Видео с места падения машины с людьми в яму с кипятком, два человека погибли
Экс-жена доцента СПбГУ, подозреваемого в убийстве студентки, не подвергалась физическому насилию со стороны мужа
«Собрать вещи и забрать тело»: Родители убитой доцентом аспирантки рассказали о дальнейших действиях

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]