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Капитана ФСБ избили в центре Москвы

, 12:03 | Валентин Черников Видео 94

Офицера ЦСН госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Фото: www.globallookpress.com © Lilly

Капитана Центра спецназначения ФСБ избили в центре Москвы. Драка произошла ночью 17 ноября в баре на Пречистенской набережной.

Как стало известно 5-tv.ru, между офицером и другим посетителем заведения возник конфликт. Мужчины начали перепалку у барной стойки. Их пытались разнять. Через минуту оппонентов силовика стало на несколько человек больше. Он пытался отвечать на удары.

Потасовка продолжилась на улице. Капитана вывели на крыльцо бара и ударили по голове. Потерпевший упал.

Избитого доставили в госпиталь ФСБ. Он находится в отделении нейрохирургии с закрытой черепно-мозговой травмой. У пострадавшего отек мозга и внутримозговое кровоизлияние.

Ранее 5-tv.ru писал, что СКР и ФСБ пришли с обысками в Сибирское отделение Российской академии наук.

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