Ирина Пегова решила бороться с последствиями неправильного питания

Актриса театра и кино Ирина Пегова серьезно взялась за свой внешний вид. Артистка активно занялась спортом, а теперь еще добавила процедуры по похудению, где ей уменьшают объемы с помощью специального аппарата. Знаменитость опубликовала видео из клиники в сторис на своей странице в Instagram.

«Работа над ошибками „природы“ и последствиями неправильного питания», — поделилась звезда.

Instagram @pegovairina

Звезда решила убрать лишние сантиметры с проблемных зон. Она уверена, что процедуры помогут сжечь жировые отложения.

«Прощай живот и попа», — отметила на видео Пегова.

Возможно, что увлечение танцами подтолкнуло знаменитость к похудению. Недавно Ирина вместе с Евгением Раевым заняла третье место на чемпионате мира по танцам в Минске.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ирина Пегова в коротком халатике показала, как надо расслабляться.