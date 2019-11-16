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«Этюд после бани»: Пегова в коротком халатике показала, как надо расслабляться

, 11:12 | Ниса Мурзанаева Видео 895

Актриса обожает сауны и старается посещать их во время путешествий.

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Фото, видео: Instagram @pegovairina

Ирина Пегова опубликовала в Instagram «домашнее» видео. Актриса российского театра и кино проводит время в Нижегородской области. Звезда отдыхает за городом и набирается сил перед возвращением к привычному бешеному ритму. На кадрах артистка позирует в халатике и с феном в руках. При этом кино-дива расслабленно покачивается в дизайнерском кресле-качелях в форме полусферы.

«Этюд называется — „После бани"», — сказала знаменитость.

Видео Ирина Пегова сопроводила признанием в любви к бане. Звезда действительно обожает это релаксирующее «чистилище». Недавно после съемок уставшая артистка даже зашла в парилку, не снимая термобелья и резиновых сапог.

Вероятно, актриса «коллекционирует» бани во всех гостиницах мира. Подписчики уже видели ролик, на котором знаменитость расслабляется после посещения парилки в отеле в Крыму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Пегова зажигательно исполнила бразильский танец.

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