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Видео: Актриса Нино Нинидзе приняла участие в чувственной съемке

, 18:58 | Мия Субботина Видео 34

28-летняя артистка, которой приписывают роман с Максимом Виторганом, поделилась видео с фотосессии на своей странице в социальной сети.

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Фото, видео: Instagram @ninosha13

Актриса Нино Нинидзе приняла участие в фотосъемке в откровенном образе. Девушка позирует обнаженной, лежа на полу с зачесанными назад волосами. Звезда очень аккуратно и нежно руками прикрывает шею и грудь. Актриса, которой приписывают роман с Максимом Виторганом, опубликовала видео с фотосессии в сторис на своей странице в Instagram.

Судя по постам в Instagram, скоро подписчиков актрисы ждет серия прекрасных снимков. Накануне в своем профиле звезда опубликовала еще одно видео с бекстейджа.

«Я даже забыла, что подъем был в 7:00 и я еле доползла до студии. Очень благодарна тебе и жду фото», — написала артистка.

Об отношениях Максима Виторгана и Нино Нинидзе стали говорить в конце июля. Пара не спешила подтверждать слухи, однако долго скрывать роман им не удалось. Сейчас Нино и Максим периодически публикуют совместные милые снимки на своих страницах в Instagram.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сын Виторгана и Собчак прочитал стихотворение в честь своего дня рождения.

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