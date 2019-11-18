Сын Виторгана и Собчак прочитал стихотворение в честь своего дня рождения

Актер театра и кино Максим Виторган опубликовал видео с участием сына Платона. На записи малыш с выражением читает стихотворение в честь своего дня рождения. Милое видео артист опубликовал на своей странице в Instagram.

«Прекрасный день! Улыбаться мне не лень! Потому что в эту дату мир встречал меня когда-то! В день рождения свой желаю счастья целый океан!» — рассказал Платон.

Instagram @mvitorgan

Сам счастливый родитель поблагодарил в посте Ксению Собчак за сына.

«3‼️ Спасибо, Ксюша! Всем счастья и танцы!!!» — написал Виторган.

«Тебе спасибо», — ответила Собчак.

Подписчики актера пришли в восторг от трехлетнего сына Виторгана и оставили в комментариях свои поздравления имениннику.

«Поздравляю с днем рождения мальчика Вашего! Огромнейшего здоровья и успехов!»;

«Поздравляю Платошу! И родителей, конечно! Отличная работа, ребята!»;

«Чудный, чудный мальчик! Счастья прекрасному молодому человеку. Родителям поздравления!!! Вы большие молодцы!»;

«Замечательно! Милый малыш! Максим, с днем рождения сыночка! Это чудо!!! Будьте счастливы!!!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ксения Собчак трогательно поздравила сына с днем рождения.