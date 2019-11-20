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  4. 5:0! Сборная России разгромила Сан-Марино в последнем матче отбора на Евро-2020

5:0! Сборная России разгромила Сан-Марино в последнем матче отбора на Евро-2020

, 0:47 | Светлана Шевченко Видео 59

В группе В на чемпионате Европы по футболу 2020 году россияне сыграют с командами Дании и Бельгии.

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Фото, видео: Reuters, Instagram @daniele_compa8, @vikyarimini, @regginiconcessionaria

Тема:
Чемпионат Европы по футболу 2020 50

Сборная России разгромила со счетом 5:0 сборную Сан-Марино в завершающем матче отбора на Евро-2020. Игра состоялась на стадионе Олимпико ди Серравалле.

Первые голы в своей карьере за сборную забили Сергей Петров и Николай Комличенко. Счет во встрече на третьей минуте открыл «зенитовец» Далер Кузяев.

Далее на 19-й минуте в ворота соперника мяч отправил Петров. После перерыва атака российской сборной на том же уровне, что и вначале матча. Третий гол в ворота Сан-Марино улетел на 49-й минуте встречи. Его автор Андрей Ммиранчук. Четвертый через считанные минут забил Алексей Ионов.

И окончательно победу с разгромным счетом завершили дебютанты по голам за сборную Петров и Комличенко. Игрок чешского клуба с подачи «краснодарца» на 78-й минуте забил пятый гол в матче и первый в своей карьере за отечественную сборную.

По итогам отбора в группе В на чемпионате Европы по футболу 2020 года сборная России сыграет с командами Дании и Бельгии.

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