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Кудрявцеву пытались накормить борщом с марлей, подписчики заподозрили Шепелева

, 11:52 | Игорь Рязов Фото 3 257

Телеведущая крайне возмущена доставкой еды с несъедобными предметами внутри. Ее негодование матом поддержала обеспокоенная из-за мигрантов Лариса Гузеева.

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Фото, видео: Instagram @leratv, YAY/TASS

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram пост о том, что после заказа еды ей привезли борщ с куском марли внутри. Подписчики заподозрили в этом Дмитрия Шепелева, с которым у нее недавно возник конфликт.

«Сегодня на работу заказали обед-ужин из ресторана. В борще обнаружилась марля. Ребят! Вы серьезно? Марля! В борще!!! Вся еда на выброс, вдруг в пирожках гвозди, кто теперь знает?» — написала возмущенная Кудрявцева.

Пост телеведущая сопроводила фотографиями, на которых видна тарелка с борщом, а также поднятая ложка с лежащей в ней красной марлей. Судя по названию бренда на бумажном пакете, еда была заказана в довольно дорогом ресторане.

Instagram @leratv

Один из подписчиков в шутку предположил, что еду Кудрявцевой доставил Шепелев.

«Курьер случайно не был похож на Шепелева?» — написал пользователь, на что получил в ответ от телеведущей: «Смешно :)».

К обсуждению также присоединилась Лариса Гузеева. Она не стала стесняться в выражениях.

»****** (капец — Прим. ред) лютый», — возмутилась телесваха.

«До сих пор тошнит», — ответила ей Кудрявцева.

«Спецом все. Уверена. Посмотри на эти рожи, кого берут на работу! Они людей ненавидят! Ломятся все в Москву: злые, хотят всего и сразу, а совести нуль», — продолжила диалог Гузеева.

«Нас окружают враги плотным кольцом», — написала в ответ на это Кудрявцева, поставив смеющийся смайлик в конце.

Как сообщал 5-tv.ru, конфликт между Кудрявцевой и Шепелевым произошел 17 ноября. Телеведущая резко ответила коллеге на шутку о том, что он якобы предлагал ей романтические отношения. Дмитрий Шепелев позже предложил людям без чувства юмора «попить воды».

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