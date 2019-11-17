«Начать писать о тебе?» Кудрявцева резко ответила Шепелеву на «откровение» о ней

Телеведущая Лера Кудрявцева резко отреагировала на комментарий коллеги Дмитрия Шепелева о ней. Обращение к нему разозленная теледива опубликовала в сторис своего Instagram-аккаунта.

Накануне Шепелев выложил фотографию, на которой запечатлен целующим в щеку свою возлюбленную. В комментариях одна из подписчиц написала, что была уверена в нетрадиционной сексуальной ориентации телеведущего.

«Не, ну понятно, что это (роман с девушкой — Прим. ред) прикрытие. Я Лере предлагал, но она не смогла», — ответил ей Шепелев.

Instagram @Instagram @leratv

Примерно через 12 часов на заявление Шепелева резко отреагировала Лера Кудрявцева. Она удивилась, что телеведущий решил написать о ней, а также пригрозила ему ответом.

«Может мне начать писать о тебе? А то мы все молчим-то только из-за Платона», — написала теледива.

Instagram @leratv

Как сообщал 5-tv.ru возлюбленную Дмитрия Шепелева зовут Екатериной. Ведущий сообщил, что его сын Платон ходил в один детский садик с ее ребенком. Дети стали лучшими друзьями.

Ранее Дмитрий Шепелев состоял в незарегистрированном браке с певицей Жанной Фриске. Сын Платон родился у них в апреле 2013 года. Через два с небольшим года Жанна скончалась от рака.