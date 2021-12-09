Врач-аддиктолог назвала основные признаки алкоголизма

Французский аддиктолог Мокка Лорберг (врач, занимающийся излечением пагубных пристрастий — Прим.ред.) назвала симптомы появления алкогольной зависимости, пишет РИА Новости.

Одной из главных причин специалист считает нежелание человека бросить пагубную привычку. Если потребление спиртного становится навязчивой идеей — это первый серьезный повод задуматься.

«Если вы выпиваете первый бокал, чтобы унять желание выпить, и затем краткосрочно чувствуете себя лучше — это тоже говорит о зависимости», — считает Лорберг.

Обращать внимание стоит тогда, когда человек не чувствует меры и не способен ограничиться одним бокалом вина. Кроме того, эксперт подчеркивает, даже ежедневное употребление красного вина несет серьезные риски для здоровья человека.

Врач подытожила, что в данной проблеме не столько важна крепость напитка, сколько частота и количество его употребления.

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