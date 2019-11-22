Жители острова Казачьи Луга в Иркутске остались без моста

Жители острова Казачьи Луга в Иркутске оказались отрезаны от большой земли.

Единственную переправу смыло при наводнении. Новый мост так и не построили. Летом спасает паром. Но сейчас — каждый выход на тонкий лед смертельно опасен. Покинуть обитаемый остров можно только по самодельной лебедке. Так по натянутому тросу несчастные люди добираются каждый день до работы, в больницу или школу.

Все подробности — в сюжете корреспондента МИЦ «Известия» Александра Сиротина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тысячи пострадавших от паводка в Иркутской области до сих пор не получили помощь.