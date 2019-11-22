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  4. Жители острова Казачьи Луга в Иркутске остались без моста

Жители острова Казачьи Луга в Иркутске остались без моста

, 12:48 | Светлана Шевченко Видео 47

Единственную переправу смыло при наводнении.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Паводок в Иркутской области 106

Жители острова Казачьи Луга в Иркутске оказались отрезаны от большой земли. 

Единственную переправу смыло при наводнении. Новый мост так и не построили. Летом спасает паром. Но сейчас — каждый выход на тонкий лед смертельно опасен. Покинуть обитаемый остров можно только по самодельной лебедке. Так по натянутому тросу несчастные люди добираются каждый день до работы, в больницу или школу.

Все подробности — в сюжете корреспондента МИЦ «Известия» Александра Сиротина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тысячи пострадавших от паводка в Иркутской области до сих пор не получили помощь.

Тема:
Паводок в Иркутской области 106
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