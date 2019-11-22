Деятельность крупной нарколаборатории пресекли в Ленобласти

В Ленобласти оперативники пресекли деятельность самой крупной нарколаборатории. Масштабы поразили даже опытных следователей. Под производство приспособили гигантский ангар, запрещенные вещества производили тоннами. Подробности в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Дмитрия Раткина.

Когда берут с таким количеством наркотиков, отрицать что-либо — бессмысленно. Нарколаборатория в Ленинградской области поразила даже оперативников. Она занимает целый ангар — запрещенные вещества здесь производили, действительно, в промышленных масштабах. Половину помещения занимает гигантская емкость с сыпучим веществом. Тут же более мелкая тара — из нее, по словам задержанных, наркотик расфасовывали. Для перевозки использовали погрузчик, вручную такие объемы не перенести.

За рубежом этот наркотик называют «Альфа PVP» или «Флакка». В нашей стране он известен как «соль».

«На сегодняшний день — это самый страшный наркотики. Мы — люди, которые занимаются реабилитацией не в больничных стенах. Нет на сегодняшний день такой формы лечения, чтобы человека выводить легко из этого состояния. Потому что, это уже не психологическая помощь, как привыкли специалисты, которые занимаются реабилитацией, а самая настоящая психиатрия», — говорит председатель правления Национального антинаркотического союза Никита Лушников

Производство было организовано, как на фармацевтическом предприятии. За процессом внимательно следили химики. Их задержали, когда они принимали сырье от поставщика.

Считать вещества начали сразу тоннами. 80 тысяч килограммов прекурсоров. Две тонны готового синтетического наркотика.

«Также был изъят срез-полуфабрикат наркотического средства весом около шести тонн. По предварительным подсчетам прибыль от незаконного оборота могла бы составить порядка семи миллиардов рублей», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Это самая большая партия, изъятая за год. Такие, по словам оперативников, попадаются крайне редко. И у этого производства, наверняка, широкая сеть распространителей. Полицейским еще предстоит их выявить.