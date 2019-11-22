Видео: Виктория Боня показала шикарный дом в Лондоне

Модель Виктория Боня поделилась с подписчиками кадрами из своего нового дома в Лондоне. Туда знаменитость переехала вместе с дочкой Анджелиной из Монако. Ролик с демонстрацией жилища звезда опубликовала на своем YouTube-канале.

На видео манекенщица показала светлую гостиную в бежевых тонах, «нафаршированную» современной техникой кухню и огромную гардеробную.

«Мой первый селфи-влог! Я решила попробовать себя в новом стиле. Мой обыденный день или как скучно я живу», — подписала публикацию с видео знаменитость.

Поклонники Виктории Бони очень обрадовались новому контенту и поспешили дать обратную связь. Фанатам было приятно увидеть кумира в обычной домашней обстановке. Многие пользователи отметили — модель выглядит на кадрах искренней и настоящей. Подписчики делились с манекенщицей своими впечатлениями от жизни в Лондоне.

«Интересно. А, главное, не наиграно!»

«Настоящая, искренняя, близкая»;

«Я жила в Лондоне полгода, и мне казался город очень сырым, грязным», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виктория Боня откровенно поведала о жизни с сыном миллиардера.