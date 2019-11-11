Известная российская модель и телеведущая Виктория Боня в беседе с журналисткой Раминой Эсхакзай рассказала об отношениях с бывшим избранником Алексом Смерфитом. Некоторым фанатам казалось, что после романа с сыном ирландского миллиардера жизнь звезды превратилась в сказку, а кое-кто даже считал, что светская львица начала встречаться с мужчиной только для того, чтобы обогатиться за его счет.

В интервью для YouTube шоу Боня развенчала ложные представления поклонников. Она призналась, что сошлась с Алексом исключительно по любви, причем как раз в тот момент, когда у него почти не было денег. Первое время модели приходилось самостоятельно оплачивать многие расходы, в том числе свои роды. 17 марта 2012 года у пары родилась дочь Анджелина.

Со временем Смерфит встал на ноги и старался обеспечивать свою возлюбленную и дочь. Однако, говоря о главном богатстве, которое теледива приобрела во время отношений с Алексом, Боня назвала вовсе не деньги.

«От его отца я получила огромное количество хороших советов и знаний. Я стала другая, получила правильный взгляд на воспитание женщины, на то, как она должна себя вести и как должна выглядеть», — цитирует ведущую сайт KP.RU.

Со временем светская львица поняла, что они со Смерфитом друг другу не подходят и уехала вместе со своей наследницей сначала в США, а затем в Лондон.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Виктории Бони расплакалась из-за разлуки с папой.