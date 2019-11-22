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Подкожные чипы помогут найти пропавших людей

, 21:29 | Алиса Старжевская 65

Разработкой изобретения будущего занимается команда инженера и бизнесмена Джорджа Хелда.

Фото: www.globallookpress.com © Heiner Heine

В России занимаются разработкой подкожных чипов. Изобретение сможет помочь поисковикам в спасении пропавших людей. Об этом АГН «Москва» сообщил вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса ПАО «ВымпелКом» Джордж Хелд.

Технология станет открытием в мире биотехнологий. Низкий заряд батареи или отсутствие мобильного телефона не станет преградой для поиска пропавших.

«Сейчас у бабушки должен быть какой-то смартфон. Но есть еще другая вещь, которая в разработке, но мы ее пока не выпускаем на рынок — чип. Пока это находится только в разработке, когда в России появится юридическая база, которая позволит это сделать, мы это сделаем», — отметил вице-президент.

Хелд отмечает, что у некоторых людей чипы уже установлены. В числе таких «киборгов» — сам Джордж Хелд. Его устройство вживлено в руку и позволяет считывать информацию о паспорте, кредитных картах и медицинской страховке. Бизнесмен сообщает, что один из его дипломных проектов связан с темой создания и вживления микрочипов в тело человека.

Джордж Хелд сообщал, что поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» начнет использовать мобильное приложение, разработанное сотовым оператором «Билайн». Приложение будет работать на телефонах всех мобильных операторов.

Ранее 5-tv.ru писал, что австралиец с вживленным в руку проездным оштрафован за безбилетный проезд.

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