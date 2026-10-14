В Эстонии инициировали вотум недоверия премьер-министру Кристену Михалу

Оппозиционные фракции парламента Эстонии начали процедуру вынесения вотума недоверия правительству премьер-министра Кристена Михала. Заявление подписали 33 депутата Рийгикогу. Об этом сообщает портал национального гостелерадио ERR.

Авторы инициативы считают, что череда скандалов вокруг кабинета министров негативно повлияла на доверие общества. Кроме того, оппозиция указывает на проблемы в экономической и социальной сферах, которые, по ее мнению, правительство не решает.

Глава фракции центристов Лаури Лаатс привел данные исследования Госканцелярии: 51% жителей Эстонии испытывают экономическую неуверенность, а 85% обеспокоены увеличением повседневных расходов.

Председатель фракции Isamaa («Отечество») Хелир-Валдор Сеэдер связал падение доверия к государству в том числе с решениями властей в сфере обороны. Лидер Консервативной народной партии Мартин Хельме подверг критике финансовую политику кабмина и увеличение государственного долга.

Заявление о недоверии планируют официально передать в парламентское производство в среду.

Для отставки правительства необходимо набрать не менее 51 голоса из 101 депутата Рийгикогу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Эстонии прошли президентские выборы, на которых был представлен только один кандидат — канцлер юстиции Юлле Мадизе. Ее кандидатуру поддержали 75 депутатов от четырех из шести парламентских фракций. За Мадизе проголосовал 71 из 101 парламентария. Часть бюллетеней была испорчена. Консервативная народная партия не пришла на голосование, а Центристская партия отказалась получать бюллетени.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.