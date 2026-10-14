Выжила лишь одна: в Оренбурге напали с ножом на двух медсестер

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 26 0

У спасенной женщины на теле обнаружили 18 ранений.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Оренбурге напали с ножом на двух медсестер

Пропавшую медсестру обнаружили убитой рядом с ее раненой коллегой в подвале дома в Оренбурге. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Жертвой стала медсестра Венера Юлдашева. Когда женщину обнаружили, она уже не подавала признаков жизни. У обеих медсестер выявили следы от ударов холодным оружием — у выжившей Лилии М. на теле нашли целых 18 ранений. Раненую срочно госпитализировали.

Медсестра пропала, не вышла на дежурство и не отвечала на звонки. Ее искали силами родственников, а также добровольцев, в том числе коллег-медиков. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, а также распространили ориентировку предполагаемого злоумышленника.

5-tv.ru

Ранее в Санкт-Петербурге начали расследовать другое жестокое убийство. Силовики задержали 19-летнего молодого человека, которого подозревают в расправе над матерью. Женщину нашли с ранами на груди и спине в квартире дома на улице Дмитрия Устинова. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Известно, что молодой человек состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

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