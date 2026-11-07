«Матрас был весь в крови»: бывший узник рассказал о тюрьмах СБУ

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 30 0

Спецслужба отправляла за решетку даже священнослужителей, не гнушаясь самыми жестокими и антисанитарными методами обращения с людьми.

Экс-заключенный рассказал о зверствах в застенках СБУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Самойлов рассказал, что СБУ отправляла в тайные тюрьмы священнослужителей

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) отправляли в тайные тюрьмы даже священнослужителей— об этом РИА Новости рассказал Алексей Самойлов, который сам прошел через заключение, а сейчас возглавляет аналитический отдел движения «Другая Украина».

Как сообщил собеседник агентства, СБУ отправляла в тайные тюрьмы даже священнослужителей. Сам Самойлов, прошедший через незаконное заключение, удерживался в застенках спецслужбы с 28 июня по 26 декабря 2014 года, после чего его обменяли. По его словам, в камере он сидел в том числе с жителями Мариуполя, среди которых оказался и задержанный священник. Мужчина вспомнил, как его сокамерник жаловался, что не может уснуть.

«Второй… священнослужитель. Он говорит: «Я не смог спать, потому что мне дали матрас, он весь в крови», — рассказал Самойлов.

Как признался Самойлов, палачи не делают скидок на пол — истязаниям подвергаются не только мужчины, но и женщины. Людям ломают ребра и наносят удары по голове. При этом жуткая акустика подвалов не оставляет узникам шанса на тишину: каждому приходится отчетливо слышать, кому и как в этот момент наносят увечья.

Тема тайных тюрем и незаконного удержания людей вызвала колоссальный резонанс среди украинского населения. Так, 2 ноября в Петропавловской Борщаговке под Киевом сотни возмущенных граждан собрались у здания, в подвале которого, по данным местных СМИ, насильно удерживали и пытали десятки людей, включая подростка. Люди требовали освободить узников, однако ситуация переросла в силовое противостояние: силовики применили против толпы оружие и газ.

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