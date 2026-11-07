Крупный пожар охватил склад с маслами и полимерами в Ростове-на-Дону

Крупный пожар произошел на складе на улице Туполева в Ростове-на-Дону. Огонь распространился на помещение, где хранились масла и полимерные материалы. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на МЧС.

Площадь возгорания достигла восемь тысяч квадратных метров. В МЧС сообщили, что пожар удалось локализовать.

На месте происшествия продолжают работать пожарные расчеты. Специалисты занимаются ликвидацией последствий возгорания.

К сожалению, пожары в жилых и складских помещениях нередко приводят к трагическим последствиям. Так, 4 ноября в Москве произошла трагедия: в результате возгорания в одной из столичных квартир погибли два человека. Подробности инцидента устанавливаются, однако этот случай в очередной раз напоминает о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности как в быту, так и на производственных объектах.

Другой страшный пожар произошел недавно в Подмосковье. В ночь на 28 октября в деревне Сапроново рядом с Видным загорелась квартира на 10-м этаже жилого комплекса. Огонь вспыхнул так внезапно, что жильцам пришлось спасаться бегством: из дома эвакуировали 65 человек, включая 13 детей. Трое человек получили травмы. Одной из пострадавших — девушке — потребовалась экстренная реанимация.

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