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  4. Лавров в Японии встретился с будущим послом США в России Джоном Салливаном

Лавров в Японии встретился с будущим послом США в России Джоном Салливаном

, 8:34 | Светлана Шевченко Видео 70

Дипломаты обсудили пути решения проблем в диалоге России и США.

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Фото, видео: Reuters, 5-tv.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в Японии провел встречу с будущим американским послом в России Джоном Салливаном. Встреча состоялась на полях совещания глав МИД стран G20.

«Мы с ним обсудили роль группы (глав МИД стран G20 — Прим.ред.) в международных отношениях. Подтвердили поддержку этой структуры. Она отвечает интересам всех и создает хорошую площадку для достижения приемлемых договоренностей. Мы знаем, что Джон Салливан проходит процедуру утверждения на пост посла США в РФ. Говорили мы о том, как нам решать многочисленные проблемы накопившиеся в наших отношениях», — рассказал в беседе с журналистами Лавров.

Министр напомнил, что некоторое время назад Салливан возглавлял американскую делегацию на переговорах с Россией по вопросам стратегической стабильности. В завершение Лавров назвал беседу с американским дипломатом «полезной».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что комитет Сената США поддержал назначение Салливана послом в России.

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