Лавров отреагировал на заявление генсека кабмина Японии о мирном договоре

Глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на высказывание генсекретаря Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о том, что заключение мирного договора между государствами возможно лишь «после решения территориального вопроса».

«При всем уважении к секретарю кабинета министров, мы все-таки руководствуемся договоренностями, которые достигаются на высшем уровне — между президентом России и премьер-министром Японии», — заявил министр иностранных дел России.

Российский лидер Владимир Путин и японский премьер-министр Синдзо Абэ договорились, что будут решать оставшиеся между странами вопросы на основании декларации, принятой в 1956 году.

«В которой четко сказано, что сначала мы признаем суверенитет России над всеми нашими землями, включая и эти территории (Южные Курилы — прим.ред.). Признаем тем самым итоги Второй мировой войны. А потом будет возможность обсуждать все остальное», — сообщил Сергей Лавров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Лавров в Японии встретился с будущим послом США в России Джоном Салливаном.