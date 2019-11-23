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  4. Лавров отреагировал на заявление генсека кабмина Японии о мирном договоре

Лавров отреагировал на заявление генсека кабмина Японии о мирном договоре

, 16:31 | Ниса Мурзанаева Видео 98

Ёсихидэ Суги утверждает, что заключение соглашения о мире между странами возможно только «после решения территориального вопроса».

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Джапаридзе

Глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на высказывание генсекретаря Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о том, что заключение мирного договора между государствами возможно лишь «после решения территориального вопроса».

«При всем уважении к секретарю кабинета министров, мы все-таки руководствуемся договоренностями, которые достигаются на высшем уровне — между президентом России и премьер-министром Японии», — заявил министр иностранных дел России.

Российский лидер Владимир Путин и японский премьер-министр Синдзо Абэ договорились, что будут решать оставшиеся между странами вопросы на основании декларации, принятой в 1956 году.

«В которой четко сказано, что сначала мы признаем суверенитет России над всеми нашими землями, включая и эти территории (Южные Курилы — прим.ред.). Признаем тем самым итоги Второй мировой войны. А потом будет возможность обсуждать все остальное», — сообщил Сергей Лавров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Лавров в Японии встретился с будущим послом США в России Джоном Салливаном.

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