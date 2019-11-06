«Ювентус» обыграл «Локомотив» на матче четвертого группового этапа ЛЧ

Матч московского футбольного клуба «Локомотив» с командой из Турина «Ювентус» завершился со счетом 2:1 в пользу итальянцев. Игра четвертого группового этапа Лиги Чемпионов состоялась на стадионе «РЖД Арена» в российской столице.

Счет открыл полузащитник туринского «Ювентуса» Аарон Рэмзи. На четвертой минуте матча футболист забил гол в ворота противников. Однако хозяева стадиона быстро отыгрались. Уже на 12-й минуте полузащитник московского «Локомотива» принес команде одно очко.

Борьба развивалась достаточно напряженно, итальянцы продолжали атаковать. Решающий гол забил полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста.

Победа над «Локомотивом» позволила «Ювентусу» набрать десять очков и гарантировать попадание в плей-офф. У московской команды по итогам четырех игр только три очка.

Следующий матч «Локомотив» проведет дома 26 ноября против «Байера», «Ювентус» в этот же сыграет с «Атлетико».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Зенит» в домашнем матче проиграл немецкому «РБ Лейпциг».