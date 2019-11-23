«Не прикрывается дублершами»: Повереннова одобрила откровенные съемки Асмус

Дарья Повереннова заступилась за Кристину Асмус, которую продолжают критиковать за съемки в сексуальной сцене фильма «Текст». 47-летняя актриса рассказала о схожем эпизоде в своей карьере.

На своей странице в Instagram Повереннова написала, что больше 20 лет назад ее пригласили сыграть в одном из эпизодов сериала «Дневники красной туфельки» с Дэвидом Духовны в главной роли. Сериал снимал Playboy, и сценарий предполагал наличие определенного эротического контента.

Instagram @dpoverennova

Повереннова несколько раз отказывалась, поскольку думала, что не может себе этого позволить из-за замужества и маленькой дочки. Однако режиссер уговорил артистку, и та приняла участие в съемках. Асмус, решившуюся на пикантную сцену, Дарья считает очень смелой актрисой с невероятной самоотдачей.

«Так отважно и честно отработать может только настоящая артистка! Артистки, которые ничего не боятся, вызывают у меня гораздо больше уважения, чем те, которые прикрываются дублершами и ложной моралью», — высказалась звезда экрана.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анна Михалкова высказалась об откровенных съемках Кристины Асмус.