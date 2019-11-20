Анна Михалкова высказалась об откровенных съемках Кристины Асмус

Премьера скандального фильма «Текст» давно прошла, а досужие языки все еще обсуждают раздевшуюся на съемках Кристину Асмус. Многие осуждают кинозвезду за «голые» кадры. Коллега актрисы по цеху Анна Михалкова уверена — причина критики в том, что российское общество не может разделить артиста и его образ.

«Когда российскому зрителю показывают нашего артиста, занимающегося любовью на экране, он видит не персонажа, а самого артиста», — высказалась звезда.

По словам Анны Михалковой, российский зритель совсем иначе относится к зарубежным фильмам. После просмотра постельных сцен в голливудском блокбастере никто не осуждает актеров.

45-летняя Анна Михалкова призналась — сама она никогда не обнажится перед камерами на съемочной площадке.

«Мне просто никогда не предлагали сниматься в таких сценах. Я никогда не разденусь», — заявила артистка изданию Дни.ру.

Однако в новом фильме «Давай разведемся!» Анна Михалкова все-таки снимется в полуобнаженном виде. Актриса предстанет перед зрителями в нижнем белье телесного цвета. Премьера кинокартины состоится 21 ноября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мать Анны Михалковой раскрыла секрет похудения дочери.