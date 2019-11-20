  1. Пятый канал
  4. Анна Михалкова высказалась об откровенных съемках Кристины Асмус

Анна Михалкова высказалась об откровенных съемках Кристины Асмус

, 15:49 | Ниса Мурзанаева 76

45-летняя актриса заявила — сама она никогда не разденется перед камерами.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Николай Галкин

Премьера скандального фильма «Текст» давно прошла, а досужие языки все еще обсуждают раздевшуюся на съемках Кристину Асмус. Многие осуждают кинозвезду за «голые» кадры. Коллега актрисы по цеху Анна Михалкова уверена — причина критики в том, что российское общество не может разделить артиста и его образ.

«Когда российскому зрителю показывают нашего артиста, занимающегося любовью на экране, он видит не персонажа, а самого артиста», — высказалась звезда.

По словам Анны Михалковой, российский зритель совсем иначе относится к зарубежным фильмам. После просмотра постельных сцен в голливудском блокбастере никто не осуждает актеров.

45-летняя Анна Михалкова призналась — сама она никогда не обнажится перед камерами на съемочной площадке.

«Мне просто никогда не предлагали сниматься в таких сценах. Я никогда не разденусь», — заявила артистка изданию Дни.ру.

Однако в новом фильме «Давай разведемся!» Анна Михалкова все-таки снимется в полуобнаженном виде. Актриса предстанет перед зрителями в нижнем белье телесного цвета. Премьера кинокартины состоится 21 ноября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мать Анны Михалковой раскрыла секрет похудения дочери.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.02
0.25 70.85
0.22
Гороскоп на 20 ноября: в конце пути Ретроградный Меркурий открывает путь к успеху

Последние новости

16:31
«Мы очень счастливы»: школьный туалет торжественно открыли в Орловской области
16:25
Анастасия Стоцкая показала милое фото детей, которых опять сравнили с Киркоровым
16:13
Путин о санкциях США: «Кого наказали? Сами себя. В ногу себе выстрелили»
16:08
Названа предварительная причина порыва теплосети, из-за чего погибли два человека
16:01
Асмус использовала для постельной сцены специальные накладки — эксперт
15:57
Видео: приморец раскаялся, что в день свадьбы устроил пальбу из автомата

Сейчас читают

Видео: рэперша Хофманита напала на полицейского в аэропорту «Пулково»
Блондинка из «Деффчонок» перестала скрывать роман с Егором Корешковым
Гороскоп на 20 ноября: в конце пути Ретроградный Меркурий открывает путь к успеху

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]