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Звезда сериала «След» рассказал, какую роль не стал бы играть

, 2:46 | Мия Субботина 204

Владимир Ташлыков поделился в интервью, как изменилась его жизнь за 12 лет работы над проектом.

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Фото, видео: ВКонтакте @Владимир Ташлыков

Российский актер театра и кино Владимир Ташлыков рассказал, как изменилась его жизнь за 12 лет работы в сериале «След» в интервью «СтарХит».

Мужчина признался, что актерскую профессию выбрал потому, что всегда было близко творчество. По его словам, съемки, работа перед камерой и на сцене ему интересны до сих пор.

Также актер рассказал, что самым сложным за 12 лет съемок в сериале «След» для него был ранний подъем. А сейчас актер, наоборот, очень любит просыпаться рано утром.

«Мне нравится садиться, едва рассветет, в машину и наблюдать, как просыпается город. Хотя иногда думаю: а он вообще спит?» — говорит Ташлыков.

Он признался, что каждого героя, чью роль приходится играть — интересно узнавать и знакомиться. По его словам, в этом и заключается актерская работа. Однако от одной роли Ташлыков сразу отказался.

«Господа Бога играть точно бы не рискнул», — отметил актер.

Кроме того, Владимир рассказал о самом необычном внимании со стороны поклонниц. Он признался, что однажды после спектакля «Любовь на лестничной клетке» они вышли в футболках с именами всех героев постановки. Мужчину это очень тронуло.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что французская киноактриса Фанни Ардан рассказала о новой роли в фильме Николя Бедоса.

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