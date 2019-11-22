«В любви никогда не надо сдаваться»: Фанни Ардан рассказала о новой роли

Французская киноактриса Фанни Ардан приехала в Москву ради премьеры картины «Прекрасная эпоха» режиссера Николя Бедоса, которая состоится 28 ноября. Кинодива рассказала о своей роли Марианны в интервью газете Metro.

По признанию актрисы, труднее было всего войти в образ своей героини — женщины, которая постоянно «пилит» своего мужа. По сюжету фильма Виктор и Марианна в браке 40 лет.

«Труднее всего было войти в состояние гневливой женщины, которая резка, саркастична и порой безжалостна по отношению к мужу, которого по-прежнему любит», — заявила знаменитость.

Актриса отмечает, что поведение героини неслучайно: она хочет пробудить в супруге ту энергию и жизненную силу, в которую влюбилась много лет назад.

«На самом деле таким образом моя героиня проявляет любовь. Ей так же, как и мне, важно бороться за то, что она любит», — подчеркивает звезда.

Она обращает внимание, что в фильме есть очень интересное и важное противопоставление. Муж жалеет о прошлом, а жену это не заботит — она якобы идет в ногу со временем, занимая себя современными увлечениями. Но, по словам актрисы, героиня сама себе лжет и притворяется.

«Ей просто хочется думать, что она так же молода. Мне кажется, это очень трезвый взгляд на сегодняшний день, который заключается в том, что надо быть современным, но главные человеческие качества, отношения, общение нужно беречь, сохранять неизменными», — резюмирует Ардан.

Также кинодива заметила, что в обычной жизни нет механизма, чтобы перемещаться во времени и спасать свои чувства. Нужно всегда бороться за любовь в отношениях.

«В любви никогда не надо сдаваться, опускать руки и говорить: „Ну, а что ты хотела через 40 лет? Будем доживать“. Нет, надо следить за любовью, как за ребенком, который от недосмотра может уйти куда-то не в ту сторону и наделать глупостей», — подчеркнула артистка.

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