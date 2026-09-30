«Я справлюсь»: Лиза Моряк намерена сбросить восемь килограммов
Актриса верит, что сможет вернуть себе форму, которая была до беременности.
Фото, видео: Вячеслав Прокофьев/ТАСС; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Лиза Моряк намерена сбросить восемь килограммов
Российская актриса Лиза Моряк во время и после третьей беременности набрала 28 килограммов, восемь из которых планирует сбросить. Артистка решила носить свободные платья, скрывающие фигуру, пока не похудеет. В таком наряде она появилась и на премьере сериала «Полдень», где ответила на вопросы корреспондента 5-tv.ru.
«Я еще не пришла в форму. Если бы я пришла в форму, я бы пришла в облегающем платье и показала бы вам свои худые ноги» — шутит артистка.
Моряк не отчаивается — она занимается с диетологами и проходит реабилитацию. Актриса уверена, что со временем лишний вес уйдет. Кроме того, впереди — поездка в Италию, во время которой она будет ходить в купальнике. Это станет дополнительным стимулом поменьше есть, считает звезда сериала «Жизнь по вызову».
«Я думаю что я справлюсь с этой несложной для меня задачей. Привести себя в форму после родов — намного проще, чем воспитывать троих детей», — добавила артистка.
Ранее Лиза Моряк рассказала, почему она отказалась от грудного вскармливания.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
83%
Нашли ошибку?