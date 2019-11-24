  1. Пятый канал
  4. «Выйди за меня»: Деми Роуз сделала видеоселфи в одном полотенце

«Выйди за меня»: Деми Роуз сделала видеоселфи в одном полотенце

, 8:25 | Игорь Рязов Видео 261

Кроме полотенца, 24-летнюю британскую модель украшало только ожерелье.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @demirosemawby

Британская модель Деми Роуз поделилась на своей странице в Instagram видео, на котором предстала в одном полотенце. Вид 24-летней звезды соцсетей заставил подписчиков нервничать.

«Двигающееся селфи», – подписала Роуз видео, на котором крупным планом показала свое лицо и грудь только под полотенцем.

Instagram @demirosemawby

Подписчики восхитились внешним видом звезды в комментариях.

«Я обожаю это»;

«Пожалуйста выйди за меня замуж»;

«Как всегда шокирующе»;

«Красивые глаза!» — написали подписчики.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Деми Роуз свела мужчин с ума размером ягодиц. Звезда соцсетей продемонстрировала невероятную фигуру на пляжных фото и видео.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.71
-0.13 70.52
-0.18
Гороскоп на 24 ноября: Луна в Раке говорит о появлении непреодолимой силы

Последние новости

1:55
«Не стало главного русиста планеты»: Президент РАО о смерти Людмилы Вербицкой
1:06
Иван Милостивый: что категорически нельзя делать после 25 ноября
0:40
Горняки, пропавшие при задымлении шахты в Коми, найдены живыми
0:33
«Была учителем для всех жителей города»: Губернатор Петербурга о Людмиле Вербицкой
0:27
Волочкова растрогала поклонников поздравлением в День матери
23:59
Певица Гу Хара умерла в 28 лет

Сейчас читают

Видео: российский дуэт успешно выступил на детском «Евровидении»
«Ты нормальный вообще?» Из-за чего началась «драка» Баскова и Крутого
Идеальная совместимость: у каких пар по знаку зодиака рождаются супердети

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]