«Выйди за меня»: Деми Роуз сделала видеоселфи в одном полотенце

Британская модель Деми Роуз поделилась на своей странице в Instagram видео, на котором предстала в одном полотенце. Вид 24-летней звезды соцсетей заставил подписчиков нервничать.

«Двигающееся селфи», – подписала Роуз видео, на котором крупным планом показала свое лицо и грудь только под полотенцем.

Instagram @demirosemawby

Подписчики восхитились внешним видом звезды в комментариях.

«Я обожаю это»;

«Пожалуйста выйди за меня замуж»;

«Как всегда шокирующе»;

«Красивые глаза!» — написали подписчики.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Деми Роуз свела мужчин с ума размером ягодиц. Звезда соцсетей продемонстрировала невероятную фигуру на пляжных фото и видео.