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  4. «Поглядите на эти формы!» Деми Роуз свела мужчин с ума размером ягодиц

«Поглядите на эти формы!» Деми Роуз свела мужчин с ума размером ягодиц

, 5:16 | Игорь Рязов Видео 66 558

Звезда соцсетей продемонстрировала невероятную фигуру на пляжных фото и видео.

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Фото, видео: Instagram @demirosemawby

Британская модель Деми Роуз выложила на своей странице в Instagram пляжные фото и видео. Вид ягодиц 24-летней звезды соцсетей заставил подписчиков сомневаться в том, что она реально существует.

«Думая о том, где я была и куда иду, я бы ничего не изменила ни за что на свете», — подписала фотографию Деми Роуз.

На снимке она запечатлена стоящей на пляже у воды. Внимание к себе приковывает пятая точка модели: внушительных размеров ягодицы резко контрастируют с тонкой талией и стройными ногами. В сторис Роуз опубликовала видео, на котором ее формы засняты с ракурса поближе.

Instagram @demirosemawby

Не все подписчики смогли поверить, что девушка с такой фигурой может существовать в реальности. Кто-то изо всех сил старался смотреть на другие детали фотографии, а кто-то представлял встречу с Деми Роуз в реальной жизни.

«Ты точно настоящая?»

«Поглядите на эти формы! Это начинает казаться нереальным»;

«Небо такое чистое»;

«Я уверен, многие люди обожают смотреть, как ты уходишь», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Деми Роуз похвасталась сочными формами в образе секси-Малефисенты.

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