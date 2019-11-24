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«Это любовь»: Брежнева в эффектном платье рассказала, что ее мотивирует

, 9:25 | Карина Бернтгольц Видео 348

Певица взяла две награды на церемонии вручения премии «Золотой граммофон».

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Anna Salynskaya, 5-tv.ru

Российская поп-исполнительница Вера Брежнева получила две награды на церемонии вручения премии «Золотой граммофон», которая проходила в Государственном Кремлевском дворце. Одну — за композицию «Любите друг друга», а другую — за исполненную с Еленой Север песню «Зла не держи».

На светском вечере звезда появилась в роскошном белоснежном платье с воланами. Ослепительный наряд обнажил плечо светской львицы и ее стройные ноги.

В беседе с журналистами Брежнева рассказала о новогодних традициях, которые соблюдают в ее семье. Например, артистка привыкла в праздничную ночь класть подарки под елку и писывать на записках желания. Певица верит, что они могут исполниться, если их оставить не только на бумаге, но и прикладывать в жизни усилия для реализации мечты.

«Если записки, поджигая, верить в это и идти, добиваться этих желаний, что-то делать, то они, безусловно, сбываются. Но я могу сказать, что я еще ни разу не загадывала „Золотой Граммофон“, но он все равно сбывается, потому что я много для этого делаю», — пояснила светская львица.

В беседе с прессой знаменитость также рассказала, что ее мотивирует заниматься работой. По словам Брежневой. ее главный вдохновитель — это любовь.

«Это любовь. Если ты что-то делаешь без страсти или без любви у тебя в любом случае не будет хватать на это ни энергии, ни желания», — поделилась своей философией звезда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Вера Брежнева не стала отрицать развод с Константином Меладзе.

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