  1. Пятый канал
  4. Вера Брежнева пришла на «Золотой граммофон» в соблазнительном платье с декольте

Вера Брежнева пришла на «Золотой граммофон» в соблазнительном платье с декольте

, 12:25 | Игорь Рязов Фото 1 990

Платье с цветочным бутоном внушительных размеров держалось на груди певицы на одной бретельке.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @ververa

Певица Вера Брежнева получила две награды на церемонии вручения музыкальной премии «Золотой граммофон». Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

«Спасибо вам за любовь. В этом году ее стало больше, именно поэтому вчера на премии „Золотой граммофон“ я получила две награды!» — написала Брежнева.

Она уточнила, что одну награду получила за песню «Любите друг друга», а вторую — за композицию «Зла не держи», исполненную в дуэте с Еленой Север.

«И, как всегда, на важных событиях со мной были лучшие друзья девушек — бриллианты», — заключила певица.

Кроме бриллиантов, на Брежневой было эффектное платье с цветочным бутоном внушительных размеров. На груди артистки его верхняя часть держалась на одной бретельке.

Instagram @ververa

В комментариях к посту фанаты восторгались нарядом Брежневой. Подписчики также отмечали, что она заслужено получила награду.

«Мои поздравления, платье огонь»;

«Это не платье, это шедевр!»

«Заслуженные награды для суперской певицы!»

«Поздравляю с наградами! Вы просто сами как бриллиант», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вера Брежнева перестала отрицать развод с Константином Меладзе. Просьба посвятить себя семье, а не концертам вызвала у нее смех.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.71
-0.13 70.52
-0.18
Гороскоп на 24 ноября: Луна в Раке говорит о появлении непреодолимой силы

Последние новости

1:55
«Не стало главного русиста планеты»: Президент РАО о смерти Людмилы Вербицкой
1:06
Иван Милостивый: что категорически нельзя делать после 25 ноября
0:40
Горняки, пропавшие при задымлении шахты в Коми, найдены живыми
0:33
«Была учителем для всех жителей города»: Губернатор Петербурга о Людмиле Вербицкой
0:27
Волочкова растрогала поклонников поздравлением в День матери
23:59
Певица Гу Хара умерла в 28 лет

Сейчас читают

Видео: российский дуэт успешно выступил на детском «Евровидении»
«Ты нормальный вообще?» Из-за чего началась «драка» Баскова и Крутого
Идеальная совместимость: у каких пар по знаку зодиака рождаются супердети

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]