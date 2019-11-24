Вера Брежнева пришла на «Золотой граммофон» в соблазнительном платье с декольте

Певица Вера Брежнева получила две награды на церемонии вручения музыкальной премии «Золотой граммофон». Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

«Спасибо вам за любовь. В этом году ее стало больше, именно поэтому вчера на премии „Золотой граммофон“ я получила две награды!» — написала Брежнева.

Она уточнила, что одну награду получила за песню «Любите друг друга», а вторую — за композицию «Зла не держи», исполненную в дуэте с Еленой Север.

«И, как всегда, на важных событиях со мной были лучшие друзья девушек — бриллианты», — заключила певица.

Кроме бриллиантов, на Брежневой было эффектное платье с цветочным бутоном внушительных размеров. На груди артистки его верхняя часть держалась на одной бретельке.

Instagram @ververa

В комментариях к посту фанаты восторгались нарядом Брежневой. Подписчики также отмечали, что она заслужено получила награду.

«Мои поздравления, платье огонь»;

«Это не платье, это шедевр!»

«Заслуженные награды для суперской певицы!»

«Поздравляю с наградами! Вы просто сами как бриллиант», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вера Брежнева перестала отрицать развод с Константином Меладзе. Просьба посвятить себя семье, а не концертам вызвала у нее смех.