Наряд Дубцовой на «Золотом граммофоне» вызвал недоумение поклонников

Поклонники Ирины Дубцовой в смятении — наряд, в котором артистка пришла на премию «Золотой граммофон», вызвал волну непонимания у публики. Фотографии с торжественной церемонии появились в социальных сетях.

Дубцова стала победительницей в одной из номинаций. За своей наградой звезда вышла в черном брючном костюме с oversize-пиджаком поверх практически незаметного бежевого топа-бюстгальтера без бретелек.

Instagram @dubtsovairina_officialfanclub

Вероятно, стилист хотел сделать яркий акцент в образе Ирины, но переусердствовал — вдоль левого лацкана пиджака артистки появились густые кислотно-зеленые перья. Поклонники такого решения не оценили. В комментариях на странице самой Дубцовой и на фан-аккаунтах певицу в этом костюме сравнили с попугаем, а привлекающий внимание элемент назвали боа с карнавала в Рио-де-Жанейро.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Вера Брежнева пришла на «Золотой граммофон» в соблазнительном платье с декольте.