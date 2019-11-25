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Названы самые популярные направления для туризма на Новый год

, 9:50 | Валентин Черников Видео 128

Внутри страны россияне планируют встретить 2020-й на курортах Краснодарского края.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Sylvia Westermann, Norbert Eisele-Hein, AIC, Komsomolskaya Pravda, Konstantin Kokoshkin

Специалисты составили список самых популярных туристических направлений на Новый год, передают «Известия».

По данным более 100 туроператоров, среди запросов россиян на внутренних направлениях лидируют Краснодарский край — Красная Поляна и Сочи, а также Крым и Кавказские Минеральные воды. В перечень наиболее востребованных зарубежных направлений вошли Таиланд, ОАЭ, Турция, Куба, Доминиканская Республика, Вьетнам, Шри-Ланка, Гоа, Индонезия и Малайзия.

В списке мест отдыха на время январских праздников не оказалось европейских государств. Член Общественного совета при Ростуризме Елена Сутормина объясняет это подорожанием туров в Европу. Поездка туда для встречи 2020-го на одного человека обойдется в 80-90 тысяч рублей.

Стоимость путевки в Турцию начинается от 35 тысяч рублей. А в пределах страны поездка обойдется в 18-25 тысяч рублей. В среднем, по информации сервисов по бронированию, новогодний отдых подорожал на 3,5%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, куда дешевле всего слетать на новогодние каникулы.

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