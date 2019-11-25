Названы самые популярные направления для туризма на Новый год

Специалисты составили список самых популярных туристических направлений на Новый год, передают «Известия».

По данным более 100 туроператоров, среди запросов россиян на внутренних направлениях лидируют Краснодарский край — Красная Поляна и Сочи, а также Крым и Кавказские Минеральные воды. В перечень наиболее востребованных зарубежных направлений вошли Таиланд, ОАЭ, Турция, Куба, Доминиканская Республика, Вьетнам, Шри-Ланка, Гоа, Индонезия и Малайзия.

В списке мест отдыха на время январских праздников не оказалось европейских государств. Член Общественного совета при Ростуризме Елена Сутормина объясняет это подорожанием туров в Европу. Поездка туда для встречи 2020-го на одного человека обойдется в 80-90 тысяч рублей.

Стоимость путевки в Турцию начинается от 35 тысяч рублей. А в пределах страны поездка обойдется в 18-25 тысяч рублей. В среднем, по информации сервисов по бронированию, новогодний отдых подорожал на 3,5%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, куда дешевле всего слетать на новогодние каникулы.