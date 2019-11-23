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Куда дешевле всего слетать на новогодние каникулы

, 17:41 | Светлана Александрова Видео 93

Самые дешевые авиабилеты из Москвы на период с 29 декабря по 10 января стоят 6,6 тысячи рублей.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Савостьянов

До новогодних каникул остается чуть больше месяца, но еще не поздно спланировать на самые длинные выходные в году увлекательное путешествие. Какое направление обойдется дешевле всего, проанализировало тревел-агентство Biletix, его данные приводит RT.

Так, самые дешевые авиабилеты из Москвы — стоимостью всего 6,6 тысячи в оба конца — можно купить на период с 29 декабря по 10 января в Минск. На 100 рублей дороже обойдется путешествие из столицы России в столицу Латвии — билеты в Ригу и обратно можно купить за 6,7 тысячи рублей. Относительно недорого получится слетать в армянский Гюмри — около 11 тысяч рублей, в венгерский Дебрецен — 14,2 тысячи рублей, а также в турецкий Стамбул — почти 15 тысяч рублей.

Из путешествий по России самыми выгодными остаются перелеты из Москвы в Назрань — 8,2 тысячи рублей, также в Самару и в Псков — 8,4 тысячи рублей. Далее следуют Элиста — 12,7 тысячи рублей и Сочи — билет на курорт можно приобрести за 13,1 тысячи рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о самых интересных новогодних туристических маршрутах по России.

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