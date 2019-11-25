Пять человек погибли в результате ДТП в Амурской области

Семь человек пострадали, в том числе пятеро погибли в ДТП в Амурской области. Авария произошла на 32-м километре автомобильной дороги Белогорск — Благовещенск в районе села Томичи Белогорского района региона.

Как стало известно 5-tv.ru, на трассе столкнулись два легковых автомобиля: Toyota Pradо и Toyota Carina. Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают представители специализированных служб.

Получившие травмы в результате ДТП отправлены в травматологическое отделение ГБУЗ «Белогорская ЦРБ». Информация об их состоянии уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четыре человека погибли в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Киргизии. Среди жертв смертельной аварии — пятилетний ребенок.