Четыре человека погибли еще 11 пострадали в ДТП в Киргизии

Четыре человека погибли в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Киргизии. Среди жертв смертельной аварии — пятилетний ребенок. Об этом сообщает ТАСС. По информации агентства, еще 11 получили травмы различной степени тяжести

«На 163 километре автотрассы Бишкек — Ош столкнулись микроавтобус „Мерседес“ и легковая автомашина „Хонда“. В результате аварии на месте погибли четыре человека, в том числе пятилетний ребенок», — цитирует ТАСС представителя МЧС республики.

Всех пострадавших доставили в ближайшие больницы. Представитель ведомства рассказал, что прибывшим на место ДТП сотрудникам экстренных служб пришлось доставать участников аварии из покореженных автомобилей.

Причина ДТП в настоящее время выясняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинский детский омбудсмен и его малолетний сын после ДТП попали в реанимацию.